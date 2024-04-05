Япония расширила список товаров, запрещенных для поставок в россию

Японское правительство расширило список товаров, которые запрещены для поставки в россию. Об этом УНН пишет со ссылкой на Министерство экономики, торговли и промышленности страны.

Детали

Ведомство объявило о запрете 164 категорий товаров. Соответствующее распоряжение начнет действовать 17 апреля. При этом с 10 мая Япония запретит закупки непромышленных алмазов из россии.

Уточняется, что в рф будет запрещено поставлять:

минеральное топливо и масла (включая моторное);

нитроцеллюлозу (используется в производстве лаков, красок и взрывчатки);

изделия из стали (включая трубопроводы, которые применяются для транспортировки нефти и газа);

электрооборудования (в частности литий-ионные аккумуляторы);

фото-, оптическое, измерительное и инспекционное оборудование;

прогулочные или спортивные суда (байдарки, яхты, каноэ, лодки, пожарные катера и т.д.).

Напомним,

1 марта японские власти также расширяли экспортные ограничения в отношении россии. Тогда санкции коснулись 12 физлиц и 36 организаций, включая концерны "калашников" и "алмаз-антей", а также объединенную судостроительную корпорацию.

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