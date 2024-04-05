Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
Япония расширила список товаров, запрещенных для поставок в россию
Сейчас о введении графиков отключения для всей Украины речь не идет - Минэнерго
Долг Украины был признан устойчивым и не подлежит реструктуризации - пресс-секретарь МВФ
В Харькове и области обесточены 550 тысяч потребителей, возможны графики в других областях, на юге из-за атаки дрона повреждено оборудование подстанции - Минэнерго
С начала войны в среднем без света 360-400 населенных пунктов из-за боевых действий
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутатЭксклюзив
Резникову в должности министра обороны доверяло гораздо больше украинцев, чем доверяет Умерову - опрос
Ситуация на Луганщине: россияне атакуют Белогоровское направление, в детсадах Рубежного начали "антитеррористические мероприятия"
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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактамЭксклюзив
Япония расширила список товаров, запрещенных для поставок в россию
Япония расширила список товаров, запрещенных к поставке в россию, включив в него минеральное топливо, смазочные материалы, нитроцеллюлозу, стальную продукцию, электрооборудование и прогулочные суда.
Сейчас о введении графиков отключения для всей Украины речь не идет - Минэнерго
О введении графиков отключений электроэнергии для всей Украины речь не идет, но в нескольких регионах были применены аварийные отключения электроэнергии из-за сетевых ограничений, вызванных вражескими атаками на систему электропередач.
Долг Украины был признан устойчивым и не подлежит реструктуризации - пресс-секретарь МВФ
МВФ признал долг Украины устойчивым и не планирует реструктуризации или списания долгов перед МВФ, поскольку периметр реструктуризации долга не включает многосторонние долги.
В Харькове и области обесточены 550 тысяч потребителей, возможны графики в других областях, на юге из-за атаки дрона повреждено оборудование подстанции - Минэнерго
Из-за сетевых ограничений вчера в 6 областях Украины были введены аварийные отключения электроэнергии, которые возможны и сегодня, причем только в Харьковской области пострадали более 550 000 потребителей, хотя дефицита электроэнергии не ожидается.
С начала войны в среднем без света 360-400 населенных пунктов из-за боевых действий
С начала полномасштабного вторжения в среднем 360-400 населенных пунктов в Украине остаются без электричества из-за боевых действий.
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
По словам народного депутата, блокировка налоговых накладных является серьезной проблемой для украинского бизнеса, создавая "налоговый кошмар", что угрожает экономической безопасности страны и нарушает работу предприятий в военное время.
Резникову в должности министра обороны доверяло гораздо больше украинцев, чем доверяет Умерову - опрос
Согласно социологическому опросу, Рустему Умерову на посту министра обороны доверяет значительно меньше украинцев, чем доверяло Алексею Резникову.
Ситуация на Луганщине: россияне атакуют Белогоровское направление, в детсадах Рубежного начали "антитеррористические мероприятия"
Российские войска атаковали Белогоровское направление и начали "антитеррористические мероприятия" в детских садах оккупированного Рубежного, а в Луганске не хватает маршруток.
Шмыгаль продолжил турне странами Балтии: в Литве встретился с премьером, в фокусе - военное сотрудничество, движение в ЕС, активы рф и санкции
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, чтобы обсудить военно-техническое сотрудничество, европейскую интеграцию Украины, конфискацию российских активов и усиление ограничений на российские товары и услуги.
россияне второй раз с утра обстреляли Херсон: пострадала 81-летняя женщина
Россияне дважды обстреляли Херсон утром, ранив трех человек, в том числе 81-летнюю женщину.