Япония предлагает Украине кредит на 100 млн долларов в знак поддержки
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Япония готова предоставить Украине экстренный кредит на сумму не менее 100 млн долларов, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида президенту Украины Владимиру Зеленскому во вторник, сообщило правительство Японии по итогам телефонного разговора, информирует УНН.
Детали
Зеленский выразил благодарность за предложение, говорится в письменном изложении обмена мнениями двух лидеров.
После этого Кисида сообщил журналистам, что договорился с Зеленским о настойчивых дипломатических усилиях по ослаблению напряженности в связи с наращиванием русской военной мощи.
Он также сказал, что Япония планирует предпринять соответствующие шаги, в том числе возможные санкции, если Россия вторгнется в Украину.
Дополнение
Япония может предпринять шаги против России, включая введение санкций, если Россия вторгнется в Украину, заявил во вторник министр иностранных дел Японии Йошимас Хаяси.
"Прежде всего, Япония решительно ищет решение с помощью дипломатического диалога" - заявил Хаяси на пресс-конференции.
"Но если российское вторжение произойдет, Япония предпримет ответные шаги, включая возможные санкции, в ответ на то, что на самом деле произошло, и в координации с G7 и международным сообществом".