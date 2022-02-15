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15 марта, 19:03 • 101920 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 132450 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117659 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111661 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101634 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 99549 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86634 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Япония предлагает Украине кредит на 100 млн долларов в знак поддержки

Япония предлагает Украине кредит на 100 млн долларов в знак поддержки

Киев • УНН

 • 18902 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Япония готова предоставить Украине экстренный кредит на сумму не менее 100 млн долларов, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида президенту Украины Владимиру Зеленскому во вторник, сообщило правительство Японии по итогам телефонного разговора, информирует УНН.

Детали

Зеленский выразил благодарность за предложение, говорится в письменном изложении обмена мнениями двух лидеров.

После этого Кисида сообщил журналистам, что договорился с Зеленским о настойчивых дипломатических усилиях по ослаблению напряженности в связи с наращиванием русской военной мощи.

Он также сказал, что Япония планирует предпринять соответствующие шаги, в том числе возможные санкции, если Россия вторгнется в Украину.

Дополнение

Япония может предпринять шаги против России, включая введение санкций, если Россия вторгнется в Украину, заявил во вторник министр иностранных дел Японии Йошимас Хаяси.

"Прежде всего, Япония решительно ищет решение с помощью дипломатического диалога" - заявил Хаяси на пресс-конференции.

"Но если российское вторжение произойдет, Япония предпримет ответные шаги, включая возможные санкции, в ответ на то, что на самом деле произошло, и в координации с G7 и международным сообществом".

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