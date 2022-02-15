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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 65419 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Шахед-136

Японія пропонує Україні кредит на 100 млн доларів в знак підтримки

Японія пропонує Україні кредит на 100 млн доларів в знак підтримки

Київ • УНН

 • 18905 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Японія готова надати Україні екстрений кредит на суму щонайменше 100 млн доларів, заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда президентові України Володимиру Зеленському у вівторок, повідомив уряд Японії за підсумками телефонної розмови, інформує УНН.

Деталі

Зеленський висловив подяку за пропозицію, йдеться у письмовому викладі обміну думками двох лідерів.

Після цього Кісіда повідомив журналістам, що домовився з Зеленським про наполегливі дипломатичні зусилля щодо послаблення напруженості у зв'язку з нарощуванням російської військової могутності.

Він також сказав, що Японія планує вжити відповідних кроків, у тому числі можливих санкцій, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Доповнення

Японія може зробити кроки проти Росії, включаючи введення санкцій, якщо Росія вторгнеться в Україну, заявив у вівторок міністр закордонних справ Японії Йошімас Хаясі.

"Передусім, Японія рішуче шукає рішення за допомогою дипломатичного діалогу" - заявив Хаясі на пресконференції.

"Але якщо російське вторгнення відбудеться, Японія зробить відповідні кроки, включаючи можливі санкції, у відповідь на те, що насправді сталося, і в координації з G7 та міжнародним співтовариством".

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