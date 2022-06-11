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Япония опасается войны в Азии из-за сотрудничества рф и Китая

Япония опасается войны в Азии из-за сотрудничества рф и Китая

Киев • УНН

 • 168313 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Япония опасается повторения в Азии военных событий в Украине на фоне сотрудничества россии и Китая. Об этом заявил министр обороны Японии Нобуо Киси, передает УНН со ссылкой на NHK World-Japan.

Детали

Глава военного ведомства Японии заявил, что нечто подобное российскому вторжению в Украину может произойти в Индо-Тихоокеанском регионе, и подчеркнул свое намерение обеспечить бюджет для усиления обороны Японии.

Выступая с речью на “Диалоге Шангри-Ла”, Киси охарактеризовал военную агрессию россии как насильственный акт, создающий угрозу ядерного оружия и пытающийся в одностороннем порядке изменить статус-кво, используя огромную военную мощь.

По словам министра, вторжение россии напомнило ему об «устрашающем факте» существования страны, которая прибегает к таким насильственным действиям.

Киси указал на разделяемую международным сообществом озабоченность по поводу потенциальной опасности, подобной вторжения в Украину, которое может произойти в Индо-Тихоокеанском регионе.

Он отметил, что Япония будет добиваться пересмотра стратегии национальной безопасности, чтобы предпринять решительные шаги для усиления обороны своей страны.

Добавим

Пекин «без колебаний начнет войну», если Тайвань провозгласит независимость, предупредил в пятницу министр обороны Китая своего американского коллегу.

Как стало известно на днях, Китай тайно строит военно-морской объект в Камбодже, чтобы в дальнейшем использовать его своими вооруженными силами.

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