Японія побоюється війни в Азії через співпрацю Росії і Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Японія побоюється повторення в Азії військових подій в Україні на тлі співпраці Росії та Китаю. Про це заявив міністр оборони Японії Нобуо Кісі, передає УНН з посиланням на NHK World-Japan.
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Глава військового відомства Японії заявив, що щось подібне до російського вторгнення в Україну може статися в Індо-Тихоокеанському регіоні, і підкреслив свій намір забезпечити бюджет для посилення оборони Японії.
Виступаючи з промовою на “Діалозі Шангрі-Ла”, Кісі охарактеризував військову агресію росії як насильницький акт, який створює загрозу застосування ядерної зброї і намагається в односторонньому порядку змінити статус-кво, використовуючи величезну військову міць.
За словами міністра, вторгнення Росії нагадало йому про «жахливий факт» існування країни, яка вдається до таких насильницьких дій.
Кісі вказав на занепокоєння міжнародною спільнотою щодо потенційної небезпеки, подібної до вторгнення в Україну, яке може статися в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Він зазначив, що Японія домагатиметься перегляду стратегії національної безпеки, щоб зробити рішучі кроки для посилення оборони своєї країни.
Додамо
Пекін «без вагань почне війну», якщо Тайвань проголосить незалежність, попередив у п'ятницю міністр оборони Китаю свого американського колегу.
Як стало відомо днями, Китай таємно будує військово-морський об'єкт у Камбоджі, щоб надалі використати його своїми збройними силами.