Япония анонсировала новый пакет санкций против россии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Токио заморозит активы 70 физических и юридических лиц. Экспортные ограничения будут введены против 90 организаций, связанных с оборонным сектором. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, пишет УНН со ссылкой на NHK.
Детали
Вместе с Великобританией, США и Канадой, Япония вводит эмбарго на импорт и торговлю российским золотом.
Ранее Япония уже ввела несколько пакетов санкций. Под ограничения попали более 700 граждан российской федерации, более 200 компаний и организаций.
Напомним
Министерство иностранных дел Японии ввело новые санкции против банков россии и беларуси.