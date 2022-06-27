Японія анонсувала новий пакет санкцій проти рф

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Разом з Великою Британією, США та Канадою, Японія вводить ембарго на імпорт і торгівлю російським золотом.

Раніше Японія вже ввела кілька пакетів санкцій. Під обмеження потрапили понад 700 громадян російської федерації, понад 200 компаній та організацій.

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Міністерство закордонних справ Японії ввело нові санкції проти банків росії та білорусі.