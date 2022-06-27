Японія анонсувала новий пакет санкцій проти рф
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Токіо заморозить активи 70 фізичних та юридичних осіб. Експортні обмеження будуть введені проти 90 організацій, які пов'язані з оборонним сектором. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, пише УНН з посиланням на NHK.
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Разом з Великою Британією, США та Канадою, Японія вводить ембарго на імпорт і торгівлю російським золотом.
Раніше Японія вже ввела кілька пакетів санкцій. Під обмеження потрапили понад 700 громадян російської федерації, понад 200 компаній та організацій.
Нагадаємо
Міністерство закордонних справ Японії ввело нові санкції проти банків росії та білорусі.