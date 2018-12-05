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Янукович снова не вышел на связь с судом

Киев • УНН

 • 15576 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко, передает корреспондент УНН.

Янукович снова не вышел на связь с судом

"Заседание оглашается продолженным. Не явился путем видеоконференции обвиняемый Янукович Виктор Федорович", - сказал он.

Сейчас адвокат предоставил суду медицинские справки о состоянии здоровья Януковича.

Напомним, вчера адвокат экс-президента отмечал, что его клиент не сможет выступить с последним словом.

Ранее он сообщил, что не исключен переезд Януковича в Израиль для проведения операции.

Ранее российские СМИ сообщали о том, что Виктора Януковича госпитализировали в Московскую клинику имени Склифосовского с травмами позвоночника и колена, которые он получил во время игры в теннис.

Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть в преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК Украины.

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