Янукович на пресс-конференции в Москве признал, что просил Путина ввести войска - прокурор

"Ценным (в ответах Януковича на вопросы журналистов - ред.) является то, что сторона защиты, наконец, признала написание Януковичем обращения к Путину, и он сам это подтвердил, кроме доказательств, собранных нами", - сказал Кравченко.

Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве 2 марта заявил, что просил президента России Владимира Путина ввести на территорию Украины "полицейскую миротворческую миссию".

"Я ссылался на договор "О дружбе и взаимопомощи", который был между Украиной и Россией. И я предложил провести консультации по продолжению этого договора, то есть процедуру, которая была предусмотрена настоящим договором. И я вносил предложение рассмотреть вопрос введения полицейской миротворческой миссии. Кроме этого, я обратился к Путину проинформировать мировое сообщество о том, что произошло в Украине, потому что у меня не было возможности, и возможности мои были очень ограничены", - заявил Янукович.