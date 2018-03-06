Янукович на пресс-конференции в Москве признал, что просил Путина ввести войска - прокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. На недавней пресс-конференции в Москве экс-президент Украины Виктор Янукович сам подтвердил, что писал обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой ввести в Украину войска. Об этом в комментарии УНН заявил прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.
"Ценным (в ответах Януковича на вопросы журналистов - ред.) является то, что сторона защиты, наконец, признала написание Януковичем обращения к Путину, и он сам это подтвердил, кроме доказательств, собранных нами", - сказал Кравченко.
Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве 2 марта заявил, что просил президента России Владимира Путина ввести на территорию Украины "полицейскую миротворческую миссию".
"Я ссылался на договор "О дружбе и взаимопомощи", который был между Украиной и Россией. И я предложил провести консультации по продолжению этого договора, то есть процедуру, которая была предусмотрена настоящим договором. И я вносил предложение рассмотреть вопрос введения полицейской миротворческой миссии. Кроме этого, я обратился к Путину проинформировать мировое сообщество о том, что произошло в Украине, потому что у меня не было возможности, и возможности мои были очень ограничены", - заявил Янукович.