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Янукович на прес-конференції у Москві визнав, що просив Путіна ввести війська - прокурор

Київ • УНН

 • 15161 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. На нещодавній прес-конференції у Москві екс-президент України Віктор Янукович сам підтвердив, що писав звернення до президента Російської Федерації Володимира Путіна з проханням ввести в Україну війська. Про це у коментарі УНН заявив прокурор Головної військової прокуратури Руслан Кравченко.

“Цінним (у відповідях Януковича на запитання журналістів — ред.) є те, що сторона захисту, нарешті, визнала написання Януковичем звернення до Путіна, і він сам це підтвердив, крім тих доказів, які зібрано нами”, — сказав Кравченко.

Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович на прес-конференції у Москві 2 березня заявив, що просив президента Росії Володимира Путіна ввести на територію України “поліцейську миротворчу місію”.

“Я посилався на договір "Про дружбу і взаємодопомогу“, який був між Україною і Росією. І я запропонував провести консультації згідно продовження цього договору, тобто процедуру, яка була передбачена цим договором. І я вносив пропозицію розглянути питання введення поліцейської миротворчої місії. Крім цього, я звернувся до Путіна поінформувати світову спільноту, про те, що сталося в Україні, тому що у мене не було можливості, і можливості мої були дуже обмежені”, — заявив Янукович.

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