Янукович мог вывезти из страны секретные документы - Турчинов

"Я поручал пограничной службе, чтобы не было незаконного нарушения границы. Мы знали, что подозреваемый хотел уехать в Россию, но мы не знали, с какими секретными документами подозреваемый мог уехать. Поэтому я отдал такой приказ ... Я не давал команду никому ликвидировать, стрелять или угрожать здоровью и жизни Януковича", - сказал Турчинов.

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Он отметил, что сейчас было бы лучше, чтобы "Янукович сидел на скамье подсудимых и вместо своих защитников предоставлял объяснения".

Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.