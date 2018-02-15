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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 72621 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 87609 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 90290 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109806 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101155 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104871 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111842 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117125 просмотра

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Янукович мог вывезти из страны секретные документы - Турчинов

Янукович мог вывезти из страны секретные документы - Турчинов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявляет, что поручал пограничникам не выпускать экс-президента Виктора Януковича с территории Украины, чтобы исключить вывоз секретных документов, которые могли быть при нем. Об этом Турчинов заявил сегодня во время допроса в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.

"Я поручал пограничной службе, чтобы не было незаконного нарушения границы. Мы знали, что подозреваемый хотел уехать в Россию, но мы не знали, с какими секретными документами подозреваемый мог уехать. Поэтому я отдал такой приказ ... Я не давал команду никому ликвидировать, стрелять или угрожать здоровью и жизни Януковича", - сказал Турчинов.

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Он отметил, что сейчас было бы лучше, чтобы "Янукович сидел на скамье подсудимых и вместо своих защитников предоставлял объяснения".

Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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