Янукович міг вивезти з країни секретні документи - Турчинов

“Я доручав прикордонній службі, щоб не було незаконного порушення кордону. Ми знали, що підозрюваний хотів виїхати до Російської Федерації, але ми не знали, з якими секретними документами підозрюваний міг виїхати. Тому я віддав такий наказ... Я не давав команду нікому ліквідовувати, стріляти чи загрожувати здоров ю і життю Януковича”, — сказав Турчинов.

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Він зазначив, що зараз було б краще, щоб “Янукович сидів на лаві підсудних і замість своїх захисників надавав пояснення”.

Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.