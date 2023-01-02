Какая суточная норма сахара для детей: ответ Минздрава
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Министерстве здравоохранения рассказали, какая суточная норма сахара для детей по рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минздрав.
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«25 г или 5 ч. л. без горки - именно такая суточная норма сахара для детей. Сахар - источник энергии, но его чрезмерное потребление нарушает энергетический баланс и приводит к проблемам со здоровьем уже в детском возрасте: ожирение, сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет, кариес», - говорится в сообщении.
Детали
ВОЗ рекомендует ограничить потребление сахара на протяжении всей жизни, а детям до 2 лет вообще не рекомендуется употреблять добавленные сахара.
Как уменьшить количество сахара в рационе:
Дополнение
В открытом доступе существует огромное количество противоречивых данных и мифов по поводу того, провоцирует ли сахар увеличение опухоли. Это становится проблемой для онкобольных и их семей при принятии решения о диете пациентов. По мнению клинического онколога больницы израильской онкологии LISOD Андрея Саулова, количество съеденного сахара никак не провоцирует рост опухоли.