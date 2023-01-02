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Яка добова норма цукру для дітей: відповідь МОЗ

Яка добова норма цукру для дітей: відповідь МОЗ

Київ • УНН

 • 1282831 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. В Міністерстві охорони здоров’я розповіли, яка добова норма цукру для дітей за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Про це повідомляє УНН з посиланням на МОЗ.

Цитата

«25 г або 5 ч. л. без гірки – саме така добова норма цукру для дітей. Цукор - джерело енергії, але його надмірне споживання порушує енергетичний баланс і призводить до проблем зі здоров'ям уже в дитячому віці: ожиріння, серцево-судинних хвороб, цукрового діабету, карієсу», - ідеться у повідомленні.

Деталі

ВООЗ рекомендує обмежити споживання цукру впродовж усього життя, а дітям до 2 років взагалі не рекомендовано вживати додані цукри.

Як зменшити кількість цукру у раціоні:

  • Привчайте дітей пити воду, а не солодкі напої. До питної води можна додавати лимон, ягоди чи листя м’яти. Компоти й узвари чудово смакують без цукру.
  • Готуючи вдома, кладіть у страви менше цукру, ніж пропонується в рецепті, чи замініть цукор на фрукти, наприклад, банани чи фініки. Замість морозива спробуйте заморозити домашній йогурт без цукру або вершки, перебиті в блендері з бананом чи іншими фруктами та ягодами.
  • Обмежте споживання цукерок, шоколаду, тістечок. Замініть їх на фрукти.
  • Мед та сухофрукти бажано обмежити до 2 порцій на день (одна порція становить 15 г). Натуральні фруктові соки краще розводити водою, а кількість порцій не повинна перевищувати 2-3 на тиждень.
  • Перевіряйте етикетки на продуктах - цукор додають не лише в солодощі, але й у соуси, напівфабрикати тощо. Вибирайте продукти з меншим вмістом цукру.

    • Доповнення

    У відкритому доступі існує величезна кількість суперечливих даних і міфів з приводу того, чи провокує цукор збільшення пухлини. Це стає проблемою для онкохворих та їх сімей при прийнятті рішення про дієту пацієнтів. На думку клінічного онколога лікарні ізраїльської онкології LISOD Андрія Саулова, кількість з'їденого цукру жодним чином не провокує зростання пухлини. 

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