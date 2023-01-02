Яка добова норма цукру для дітей: відповідь МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. В Міністерстві охорони здоров’я розповіли, яка добова норма цукру для дітей за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Про це повідомляє УНН з посиланням на МОЗ.
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«25 г або 5 ч. л. без гірки – саме така добова норма цукру для дітей. Цукор - джерело енергії, але його надмірне споживання порушує енергетичний баланс і призводить до проблем зі здоров'ям уже в дитячому віці: ожиріння, серцево-судинних хвороб, цукрового діабету, карієсу», - ідеться у повідомленні.
Деталі
ВООЗ рекомендує обмежити споживання цукру впродовж усього життя, а дітям до 2 років взагалі не рекомендовано вживати додані цукри.
Як зменшити кількість цукру у раціоні:
Доповнення
У відкритому доступі існує величезна кількість суперечливих даних і міфів з приводу того, чи провокує цукор збільшення пухлини. Це стає проблемою для онкохворих та їх сімей при прийнятті рішення про дієту пацієнтів. На думку клінічного онколога лікарні ізраїльської онкології LISOD Андрія Саулова, кількість з'їденого цукру жодним чином не провокує зростання пухлини.