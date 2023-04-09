Как избежать мобилизации на оккупированных территориях - советы экспертов

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"Мобилизируясь в состав армии рф, вы станете полноценным участником театра боевых действий против украинцев. Для россиян Вы – пушечное мясо. Они не ценят Вашу жизнь, поэтому вы будете только дополнять статистику потерь россиян на войне", - отмечают эксперты движения гражданского сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Желтая лента".

Детали

Согласно украинскому законодательству, добровольное присоединение к вс рф и участие в войне с Украиной повлекут за собой уголовную ответственность, что грозит лишением свободы на срок до 15 лет.

Все граждане трудоспособного возраста, кто получает паспорт оккупанта, автоматически попадают в ряды потенциальных бойцов оккупационной армии. Сейчас это мужчины от 16 до 61,5 лет и женщины в возрасте до 56,5 лет.

Учитывая боевые потери оккупантов враг будет проводить насильственную мобилизацию все чаще, чтобы обновлять свой состав за счет "паспортизированных" украинцев.

Есть ли возможность избежать мобилизации - напрямую зависит от активности оккупантов. По мнению экспертов, сейчас основные способы следующие:



избегать личного получения повесток и звонков из оккупационных "военкоматов";



изменить номер телефона или временно прекратить его использование, если он известен оккупационным властям;



изменить место жительства и не сообщайть о нем;



если на вас таки вышли – не отказывайться прямо от «повинности», а обосновать причины, почему не можете служить, например, состояние здоровья, наличие больных родственников и т. п. Причину желательно доказать документами, поэтому нужно подготовиться;



выезжать из оккупированной территории, как на подконтрольную правительству Украины территорию, так и как можно дальше на территорию оккупанта.



Если мобилизовали в армию рф и отправили на фронт аналитики советуют при первой безопасной возможности сдаваться в плен ВСУ и сообщать о гражданстве Украины.

"Тогда вы - лишь жертва военного преступления, и впоследствии вернетесь домой живым или сможете продолжить жизнь там, где оккупанты вас не достанут. Для координации сдачи в плен можно использовать чат-бот "ХОЧУ ЖИТЬ" в Telegram" - напоминают аналитики.

Виновные за незаконную мобилизацию в вс рф будут нести уголовную ответственность в соответствии со ст. 438 УК, или за нарушение ст. 8-2(b) xv Римского статута. Поэтому эксперты советуют избегать выполнения незаконных приказов, которые могут привести к жертвам среди гражданского населения, разрушению гражданской инфраструктуры. В противном случае такие действия квалифицируют как преступление без сроков давности даже при условии принудительного призыва.



своевременно предоставленная и полная информация о принудительной мобилизации создаст предпосылки для дальнейшего освобождения принудительно мобилизованного от уголовной ответственности;



позволит привлечь государство-агрессора к международно-правовой ответственности.



Эксперты подчеркивают, что во время сдачи в плен нужно непременно сообщить о факте принудительной мобилизации адвокатам и следователям. Это важно, чтобы доказать отсутствие умысла в совершении государственной измены.

Сообщить родственникам, друзьям, близким о факте принудительной мобилизации со всей дополнительной инормацией: ФИО, дата рождения, контакты, адрес проживания (регистрации) и последнее известное местонахождение, откуда человека принудительно мобилизовали, когда он выходил на связь. Всю собранную информацию следует передать органам власти Украины.

Быстро сообщить о принудительной мобилизации можно на:



На круглосуточную "горячую линию" по номеру 1648 (бесплатная в пределах Украины). Для звонков из-за границы: +380 44 287 81 65



Из-за заполнения формы на официальном сайте Национального информационного бюро



Через VIBER-БОТ или TELEGRAM-БОТ



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Можно обратиться в офис Генпрокурора, Службы Безопасности Украины (тел.: 0800501482, электронная почта: [email protected]) или Нацполиции (тел.: 102).