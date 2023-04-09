Як уникнути мобілізації на окупованих територіях - поради експертів

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"Мобілізуючись до складу армії рф, ви станете повноцінним учасником театру бойових дій проти українців. Для росіян Ви - гарматне мʼясо. Вони не цінуть Ваше життя, тому ви лише будете доповнювати статистику втрат росіян на війні", - зазначають експерти руху громадянського спротиву на тимчасово окупованих територіях України "Жовта стрічка".

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Згідно українського законодавства, добровільне приєднання до зс рф та участь у війні з Україною потягнуть за собою кримінальну відповідальність, що загрожує позбавленням волі на строк до 15 років. Усі громадяни працездатного віку, хто отримує паспорт окупанта, автоматично потрапляють до лав потенційних бійців окупаційної армії. Наразі це чоловіки від 16 до 61,5 років та жінки віком до 56,5 років.

Враховуючи бойові втрати окупантів ворог буде проводити насильницьку мобілізацією все частіше, щоб оновлювати своє військо шляхом "паспортизованих" українців.

Чи є можливість уникнути мобілізації - прямо залежить від активності окупантів. На думку експертів, наразі основни способи такі:



уникати особистого отримання повісток і дзвінків з окупаційних "військкоматів";



змініти номер телефону або тимчасово припиніти його використання, якщо він відомий окупаційній владі;



змініти місце проживання і не повідомляйти про нього;



якщо на вас таки вийшли – не відмовляйтись прямо від «повинності», а обґрунтувати причини, чому не можете служити, наприклад, стан здоров’я, наявність хворих родичів тощо. Причину бажано довести документами, тому треба підготуватись;



виїхати з окупованої території, як на підконтрольну уряду України територію, так й якомога далі на терени окупанта.



Якщо мобілізували до армії рф та відправили на фронт аналітики радять за першої безпечної нагоди здаватись у полон ЗСУ і повідомляти про громадянство України.

"Тоді ви - лише жертва воєнного злочину, і згодом повернетесь додому живим або зможете продовжити життя там, де окупанти вас не дістануть. Для координації здачі в полон можна використовувати чат-бот "ХОЧУ ЖИТЬ" в Telegram" - нагадують експерти.

Вінні у незаконній мобілізації до зс рф нестимуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 438 ККУ, або за порушення ст. 8-2(b) xv Римського статуту. Тож експерти радять уникати виконання незаконних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення, руйнування цивільної інфраструктури. В іншому випадку такі дії кваліфікують як злочин без термінів давності навіть за умови примусового призову.



своєчасно надана та повна інформація про примусову мобілізацію створить передумови для подальшого звільнення примусово мобілізованого від кримінальної відповідальності;



дозволить притягнути державу-агресора до міжнародно-правової відповідальності.



Експерти наголошують, що під час здачі в полон, треба неодмінно повідомити, про факт примусової мобілізації адвокатам та слідчим. Це важливо, щоб довести відсутність умислу на вчинення державної зради.

Повідомити родичам, друзям, близьким про факт примусової мобілізації з усією додатковою інормацією: ПІБ, дата народження, контакти, адреса проживання (реєстрації) та останнє відоме місце перебування, звідки людину примусово мобілізували, коли востаннє вона виходила на зв’язок. Всю зібрану інформацію треба передати органам влади України.

Швидко повідомити про присумову мобілізацію можна на:



На цілодобову "гарячу лінію" за номером 1648 (безкоштовна в межах України). Для дзвінків з-за кордону: +380 44 287 81 65



Через заповнення форми на офіційному сайті Національного інформаційного бюро



Через VIBER-БОТ або TELEGRAM-БОТ



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Можна звернутися до офісу Генпрокурора, Служби Безпеки України (тел.: 0 800 501 482, електронна пошта: [email protected]) або Нацполіції (тел.: 102).