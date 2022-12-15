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Как рф выбирает день для массированных ракетных ударов - ответ разведки

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявляет, что в контексте вероятных массированных атак со стороны рф привязываться к каким-то датам не стоит. Его слова приводит Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, пишет УНН.

Цитата

"Мы видим, что удары могут быть связаны с датами или событиями, например, заседания ООН… могут быть в понедельник, среду или четверг… А могут быть не связаны, а избраны по какой-то другой логике, в частности, военной или внутриполитической на территории рф", - сказал Юсов.

По его словам, не следует привязываться к каким-либо датам или календарям, пытаясь выяснить, в какой день рф решит ударить ракетами.

Дополнение

Украина в общей сложности пережила уже восемь массированных ракетных атак россиян на энергетическую инфраструктуру страны. Из-за этого образовался дефицит в энергосистеме. Во многих городах Украины были перебои со светом, в том числе в столице. Отключения электроснабжения были экстренными, без соблюдения графиков. 

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