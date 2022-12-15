Як рф обирає день для масованих ракетних ударів - відповідь розвідки

Цитата

"Ми бачимо, що удари можуть бути пов’язані з датами або подіями, наприклад, засідання ООН… можуть бути у понеділок, середу або четвер… А можуть бути не пов’язані, а обрані за якоюсь іншою логікою, зокрема, військовою чи внутрішньополітичною на території рф", - сказав Юсов.

За його словами, не слід прив’язуватися до будь-яких дат або календарів, намагаючись з’ясувати, в який день рф вирішить ударити ракетами.

Доповнення

Україна загалом пережила вже вісім масованих ракетних атак росіян на енергетичну інфраструктуру країни. Через це утворився дефіцит в енергосистемі. У багатьох містах України були перебої зі світлом, у тому числі у столиці. Відключення електропостачання були екстреними, без дотримання графіків.