Как и 100 лет назад, Украина защищает свою независимость от российского агрессора - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Сегодня нужно не допустить трагических просчетов, которые привели к поражению Украинской революции 1917-1921 годов. Об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко по случаю 100-летия событий Украинской революции 1917 - 1921 годов, передает УНН.
"Сегодня, как и сто лет назад, Украина защищает свою независимость от российского агрессора. В этой войне следует помнить и не допустить трагических просчетов, которые привели к поражению украинской революции 1917-1921 годов, а главным из них были внутренние разногласия в условиях внешней агрессии. Помните как "Отче наш": "Только когда мы едины - мы непобедимы", - написал Порошенко.
Как сообщал УНН, выставку к столетию Украинской революции 1917 года открыли в Киеве.