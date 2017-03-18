Как и 100 лет назад, Украина защищает свою независимость от российского агрессора - Президент

"Сегодня, как и сто лет назад, Украина защищает свою независимость от российского агрессора. В этой войне следует помнить и не допустить трагических просчетов, которые привели к поражению украинской революции 1917-1921 годов, а главным из них были внутренние разногласия в условиях внешней агрессии. Помните как "Отче наш": "Только когда мы едины - мы непобедимы", - написал Порошенко.

Как сообщал УНН, выставку к столетию Украинской революции 1917 года открыли в Киеве.