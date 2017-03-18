Как и 100 лет назад, Украина защищает свою независимость от российского агрессора - Президент

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Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Сегодня нужно не допустить трагических просчетов, которые привели к поражению Украинской революции 1917-1921 годов. Об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко по случаю 100-летия событий Украинской революции 1917 - 1921 годов, передает УНН.

"Сегодня, как и сто лет назад, Украина защищает свою независимость от российского агрессора. В этой войне следует помнить и не допустить трагических просчетов, которые привели к поражению украинской революции 1917-1921 годов, а главным из них были внутренние разногласия в условиях внешней агрессии. Помните как "Отче наш": "Только когда мы едины - мы непобедимы", - написал Порошенко.

Как сообщал УНН, выставку к столетию Украинской революции 1917 года открыли в Киеве.

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