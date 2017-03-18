Як і 100 років тому, Україна захищає свою незалежність від російського агресора - Президент

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Сьогодні слід не допустити тих трагічних прорахунків, які призвели до поразки Української революції 1917-1921 років. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Президент України Петро Порошенко з нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років, передає УНН.

“Сьогодні, як і сто років тому, Україна захищає свою незалежність від російського агресора. У цій війні слід пам’ятати і не допустити тих трагічних прорахунків, які призвели до поразки Української революції 1917-1921 років, а головним з них були внутрішні незгоди в умовах зовнішньої агресії. Пам’ятаймо як “Отче наш”: “Тільки коли ми єдині — ми непереможні”, — написав П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, виставку до сторіччя Української революції 1917 року відкрили у Києві.

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