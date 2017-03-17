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Ядерный реактор в центре Киева - фоторепортаж

Ядерный реактор в центре Киева - фоторепортаж

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. В рамках программы семинара информационно-аналитический центр по вопросам ядерной энергетики EUAXIS совместно с Институтом ядерных исследований НАН Украины решил познакомить журналистов с работой одного из ядерных реакторов, ведь многие не догадываются, что в столице есть один из таких. Корреспондент УНН также решил ознакомиться с исследовательской работой реактора.

С 1960 года в Киеве работает профильный институт, в одном из корпусов которого есть ядерный реактор.

Неприметное здание, украшенное советской символикой "мирного атома", расположенное на столичном проспекте Науки. Вдали виднеется труба - это ускоритель частиц, "адронный коллайдер по-киевски". Сейчас он не работает, потому что "ест" много энергии - 10 МВт. Для сравнения: этого хватило бы, чтобы полностью обеспечить электроэнергией более 2 000 квартир.

"В целом реактор должен и может работать 400 тыс. часов в год. Во времена Советского Союза реактор работал 3-4 тысячи часов в год. Это составляет около ста часов в неделю. В прошлом году мы не работали вообще, а в этом году - всего 50 часов. Для того, чтобы запустить в работу реактор, нужны большие деньги, около 12 млн грн и на воду, и на топливо, но, к сожалению, никто не финансирует", - рассказал заместитель главного инженера реактора Валерий Шевель.

По его словам, ранее работало около 100 человек на реакторе и был отдельный исследовательский центр, но сейчас создали научный отдел ядерных исследований, где работает около 60 человек, из которых 10 исследователей.

"Его диаметр до трех метров, высота - до пяти. Его окружает бетонная стена толщиной в метр. К крышке ведет металлический мост. Вверху видна тяжелая стальная пробка весом около тонны (ее поднимают с помощью крана). Эта пробка закрывает отверстие, через которое загружают стержни вручную с помощью специальных штанг", - сказал В.Шевель.

По словам инженера, реакторы этой серии довольно удачные, и по сей день используются во многих странах СНГ. При его разработке ученые предусмотрели возможность аварии. В случае диверсии, сбоя или других непредвиденных обстоятельств состоится мгновенный разрыв трубопровода - вся вода пойдет в почву, где по специальным каналам загрязненная вода попадет в спецканализации емкостью до 350 кубов.

За всем процессами, происходящими в реакторе, следят с пульта управления.

"Считается, что тяжелых последствий не будет. У нас же четко прописана санитарно-защитная зона в радиусе 300 м, здесь не должно быть жилых домов, но как вы могли заметить, что застройщики все равно строят жилые дома", - рассказал В.Шевель.

В целом в институте производят короткоживущие изотопы для нужд медицины, промышленности, и исследуют влияние облучения на конструкции промышленных АЭС. В промышленности их используют для проверки качества сварочных швов, а в медицине - для выявления опухолей в организме человека.

"Мы можем ими обеспечить только больницы Киева и области, поскольку период распада изотопов всего 5 часов", - пояснил В.Шевель.

Готовые радиационные изотопы загружают в металлическую капсулу, которая может выдержать вес автомобиля. Затем их отвозят заказчикам - на производства и в больницы.

Как сообщал УНН, ЕС разрешил Венгрии строить атомные реакторы с Россией.

Украинские Национальные Новости

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