У ядерного соглашения с Ираном "нет будущего" - секретарь немецкой коалиционной партии

Детали

Бижан Джир-Сарай, секретарь партии, сказал Web.de News и Gmx News, что продолжение переговоров по соглашению будет означать "переговоры с бесчеловечным режимом, полностью отвергаемым собственным народом и не имеющим никакой легитимности".

"На мой взгляд, у этого соглашения нет будущего и оно не соответствует действительности", - сказал Джир-Сарай в интервью.

Контекст

Усилия по возрождению ядерного соглашения зашли в тупик, а связи между Ираном и Западом становятся все более натянутыми, поскольку иранцы продолжают антиправительственные протесты, несмотря на все более смертоносные репрессии со стороны государства.

Президент США Джо Байден пытался договориться о возвращении Ирана в ядерное соглашение после того, как тогдашний президент Дональд Трамп вышел из соглашения в 2018 году.

Но в прошлом месяце Белый дом заявил, что пока отложил в сторону дипломатию, и заявил, что Тегеран поставил россии беспилотники для использования в войне против Украины. Представитель министерства иностранных дел Ирана заявил в прошлом месяце, что США не хватает политической воли для возобновления соглашения.

Соглашение 2015 ограничило деятельность Ирана по обогащению урана, чтобы Тегерану было сложнее разрабатывать ядерное оружие, в обмен в отличие от международных санкций.