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Ядерна угода з Іраном "не має майбутнього" - секретар німецької коаліційної партії

Ядерна угода з Іраном "не має майбутнього" - секретар німецької коаліційної партії

Київ • УНН

 • 202543 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Ядерна угода Ірану зі світовими державами, укладена у 2015 році, "не має майбутнього і не відповідає дійсності", заявив високопосадовець Вільних демократів Німеччини (СвДП), молодший партнер правлячої коаліції, в інтерв'ю двом інтернет-виданням, передає УНН.

Деталі

Біжан Джір-Сарай, секретар партії, сказав Web.de News і Gmx News, що продовження переговорів щодо угоди означатиме "переговори з нелюдським режимом, який повністю відкидається власним народом і не має жодної легітимності".

"На мій погляд, ця угода не має майбутнього і вона не відповідає дійсності", - сказав Джір-Сарай в інтерв'ю.

Контекст

Зусилля щодо відродження ядерної угоди зайшли в глухий кут, а зв'язки між Іраном і Заходом стають все більш натягнутими, оскільки іранці продовжують антиурядові протести, незважаючи на все більш смертоносні репресії з боку держави.

Президент США Джо Байден намагався домовитися про повернення Ірану до ядерної угоди після того, як тодішній президент Дональд Трамп вийшов із угоди у 2018 році.

Але минулого місяця Білий дім заявив, що поки що відклав убік дипломатію, і заявив, що Тегеран поставив росії безпілотники для використання у війні проти України. Представник міністерства закордонних справ Ірану заявив минулого місяця, що США не вистачає політичної волі для поновлення угоди.

Угода 2015 року обмежила діяльність Ірану зі збагачення урану, щоб Тегерану було складніше розробляти ядерну зброю, в обмін на відміну міжнародних санкцій.

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