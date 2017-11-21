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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 25384 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 81598 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 80621 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 98213 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 99622 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 75182 просмотра

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Я горжусь своим бизнесом - глава МХП Ю.Косюк

Я горжусь своим бизнесом - глава МХП Ю.Косюк

Киев  •  УНН

 • 8439 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Главный исполнительный директор "Мироновский хлебопродукт" (МХП) Юрий Косюк заявил, что его предприятие может свободно конкурировать с аналогичными предприятиями в Европе, передает корреспондент УНН с пресс-конференции.

"Когда директор предприятия меня спросила "Что вы почувствовали, когда зашли на завод?", То я сказал, что я чувствую гордость. Мне не стыдно пригласить сюда людей, мне не стыдно самому сюда прийти и я счастлив, когда я вижу красивое, работающее и хорошее предприятие. И вежливых, чисто одетых людей, которые спокойно выполняют свою работу и получают хорошую зарплату", - сказал Ю.Косюк.

Он отметил, что на "Мироновском хлебопродукте" за последние девять месяцев, уровень заработной платы поднялся на 70% и теперь предприятие может спокойно конкурировать с зарубежными предприятиями.

"Мы можем спокойно конкурировать с европейскими странами и стать Европой в Украине", - подчеркнул он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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