Я горжусь своим бизнесом - глава МХП Ю.Косюк

"Когда директор предприятия меня спросила "Что вы почувствовали, когда зашли на завод?", То я сказал, что я чувствую гордость. Мне не стыдно пригласить сюда людей, мне не стыдно самому сюда прийти и я счастлив, когда я вижу красивое, работающее и хорошее предприятие. И вежливых, чисто одетых людей, которые спокойно выполняют свою работу и получают хорошую зарплату", - сказал Ю.Косюк.

Он отметил, что на "Мироновском хлебопродукте" за последние девять месяцев, уровень заработной платы поднялся на 70% и теперь предприятие может спокойно конкурировать с зарубежными предприятиями.

"Мы можем спокойно конкурировать с европейскими странами и стать Европой в Украине", - подчеркнул он.