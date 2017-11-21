Я пишаюся своїм бізнесом – очільник МХП Ю.Косюк

"Коли директор підприємства мене запитала "Що ви відчули, коли зайшли на завод?", то я сказав, що я відчуваю гордість. Мені не соромно запросити сюди людей, мені не соромно самому сюди прийти і я щасливий, коли я бачу красиве, працююче і гарне підприємство. І чемних, чисто одягнених людей, які спокійно виконують свою роботу і отримують гарну зарплатню", - сказав Ю.Косюк.

Він зазначив, що на "Миронівському хлібопродукті" за останні дев’ять місяців, рівень заробітної плати піднявся на 70% і тепер підприємство може спокійно конкурувати із зарубіжними підприємствами.

"Ми можемо спокійно конкурувати з Європейськими країнами і стати Європою в Україні", - наголосив він.