Я пишаюся своїм бізнесом – очільник МХП Ю.Косюк

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Головний виконавчий директор "Миронівського хлібопродукту" (МХП ) Юрій Косюк заявив, що його підприємство може вільно конкурувати з аналогічними підприємствами у Європі, передає кореспондент УНН з прес-конференції.

"Коли директор підприємства мене запитала "Що ви відчули, коли зайшли на завод?", то я сказав, що я відчуваю гордість. Мені не соромно запросити сюди людей, мені не соромно самому сюди прийти і я щасливий, коли я бачу красиве, працююче і гарне підприємство. І чемних, чисто одягнених людей, які спокійно виконують свою роботу і отримують гарну зарплатню", - сказав Ю.Косюк.

Він зазначив, що на "Миронівському хлібопродукті" за останні дев’ять місяців, рівень заробітної плати піднявся на 70% і тепер підприємство може спокійно конкурувати із зарубіжними підприємствами.

"Ми можемо спокійно конкурувати з Європейськими країнами і стати Європою в Україні", - наголосив він.

Українські Національні Новини

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