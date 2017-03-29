WOG выпустил приложение для часов Samsung Gear S2
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Теперь приложение WOGPRIDE доступyj и для разумных часов Samsung Gear S2. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании WOG.
"Часы становятся более современными. Теперь вы можете не только посмотреть время, но и сохранить его, установив приложение WOG PRIDE в свой smart часы.
Это приложение разработано непосредственно с институтом исследований и разработок Samsung R&D Institute Ukraine. Это говорит о его практичности, мобильности и дальновидности, поскольку кроме адаптации под Samsung Gear S2, расширение WOG PRIDE уже подходит к новым моделям Gear S3, которые вскоре поступят в продажу ", - отметили в компании.
Напомним, что WOG PRIDE позволяет значительно экономить на топливе, получать бонусы и подарки, и участвовать в различных акционных предложениях.