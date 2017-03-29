WOG выпустил приложение для часов Samsung Gear S2

"Часы становятся более современными. Теперь вы можете не только посмотреть время, но и сохранить его, установив приложение WOG PRIDE в свой smart часы.

Это приложение разработано непосредственно с институтом исследований и разработок Samsung R&D Institute Ukraine. Это говорит о его практичности, мобильности и дальновидности, поскольку кроме адаптации под Samsung Gear S2, расширение WOG PRIDE уже подходит к новым моделям Gear S3, которые вскоре поступят в продажу ", - отметили в компании.

Напомним, что WOG PRIDE позволяет значительно экономить на топливе, получать бонусы и подарки, и участвовать в различных акционных предложениях.