WOG випустив додаток для годинника Samsung Gear S2
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Відтепер додаток WOGPRIDE доступний і для розумного годинника Samsung Gear S2. Про це УНН повідомили у прес-службі компанії WOG.
“Годинники стають сучаснішими. Тепер ви можете не тільки подивитися час, а й зберегти його, встановивши додаток WOG PRIDE у свій smart годинник.
Цей додаток розроблений безпосередньо з інститутом досліджень і розробок Samsung R&D Institute Ukraine. Це говорить про його практичність, мобільність і далекоглядність, оскільки крім адаптації під Samsung Gear S2, розширення WOG PRIDE вже підходить до нових моделей Gear S3, які незабаром надійдуть у продаж”, — зазначили у компанії.
Нагадаємо, що WOG PRIDE дозволяє значно заощаджувати на пальному, отримувати бонуси і подарунки, та брати учать у різноманітних акційних пропозиціях.