WOG CAFЕ предлагает скидку в размере 100 грн на поездку с "UKLON"

Так, в рамках акции, предлагается скидка в размере 100 грн на поездку через сервис вызова авто "UKLON".

"Все очень просто - посетите WOG CAFЕ вне АЗК, сделайте заказ на сумму от 100 грн. В одном чеке с карточкой программы лояльности "ПРАЙД" и получайте промо-код на скидку -100 грн на поездку через сервис вызова авто "UKLON" при условии безналичного расчета за поездку", - рассказали в пресс-службе компании.

Акция действует с 1 марта 2017 года по 31 марта 2017 года в WOG CAFE вне АЗК по адресам:

м. Киев, ул. Большой Васильковской, 63;

м. Киев, Васильковская, 21;

г. Киев, ул. Гната Хоткевича, 1В;

г. Киев, ул. Берковецкая, 6;

г. Киев, пр-т Степана Бандеры, 15;

г. Львов, ул. Под Дубом, 7Б.

Карточку "ПРАЙД", при ее отсутствии, можно получить здесь.