WOG CAFЕ пропонує знижку у розмірі 100 грн на поїздку з “UKLON”
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. До кінця березня триває акція WOG CAFЕ та сервісу виклику авто “UKLON”, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії WOG.
Так, в рамках акції, пропонується знижка у розмірі 100 грн на поїздку через сервіс виклику авто “UKLON”.
" Все дуже просто — завітайте на WOG CAFЕ поза межами АЗК, зробіть замовлення на сумму від 100 грн. в одному чеку з карткою програми лояльності “ПРАЙД” та отримуйте промо-код на знижку −100 грн на поїздку через сервіс виклику авто “UKLON”, за умови безготівкового разрахунку за поїздку“, — розповіли у прес-службі компанії.
Акція діє з 01 березня 2017 року по 31 березня 2017 року у WOG CAFE поза межами АЗК за адресами:
м. Київ, вул. Великій Васильківській, 63;
м. Київ, вул.Васильківській, 21;
м.Київ, вул. Гната Хоткевича, 1В;
м.Київ, вул. Берковецька, 6;
м.Київ, пр.-т Степана Бандери, 15 ;
м. Львів, вул. Під Дубом, 7Б.
Картку “ПРАЙД”, за умови її відсутності, можна отримати тут.