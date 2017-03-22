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WOG CAFЕ пропонує знижку у розмірі 100 грн на поїздку з “UKLON”

Київ • УНН

 • 11347 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. До кінця березня триває акція WOG CAFЕ та сервісу виклику авто “UKLON”, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії WOG.

Так, в рамках акції, пропонується знижка у розмірі 100 грн на поїздку через сервіс виклику авто “UKLON”.

" Все дуже просто — завітайте на WOG CAFЕ поза межами АЗК, зробіть замовлення на сумму від 100 грн. в одному чеку з карткою програми лояльності “ПРАЙД” та отримуйте промо-код на знижку −100 грн на поїздку через сервіс виклику авто “UKLON”, за умови безготівкового разрахунку за поїздку“, — розповіли у прес-службі компанії.

Акція діє з 01 березня 2017 року по 31 березня 2017 року у WOG CAFE поза межами АЗК за адресами:

м. Київ, вул. Великій Васильківській, 63;

м. Київ, вул.Васильківській, 21;

м.Київ, вул. Гната Хоткевича, 1В;

м.Київ, вул. Берковецька, 6;

м.Київ, пр.-т Степана Бандери, 15 ;

м. Львів, вул. Під Дубом, 7Б.

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