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Взятка за пересечение границы: дело нардепа Марченко передано в суд

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 14:07  •  12919 просмотра

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до пяти тысяч пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Обвинительный акт в отношении народного депутата Украины Людмилы Марченко и ее помощницы, которых разоблачили на получении 11,3 тысяч долларов за пересечение границы, направили в суд. Об этом сообщила САП, передает УНН.

... прокурор САП ... направил в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины и ее помощницы, которых разоблачили на получении 11,3 тыс. долларов США за пересечение границы. Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины 

- сообщили в САП.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до пяти тысяч пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Добавим

По данным правоохранителей, установлено два эпизода противоправной деятельности нардепа от "Слуги народа" Людмилы Марченко и ее помощницы. Первый - получение 6 тысяч долларов от гражданина призывного возраста за беспрепятственное пересечение границы.

Второй эпизод - получение 5300 долларов. Именно после него фигуранткам сообщили о подозрении

31 октября САП завершили следствие по этому делу. В рамках досудебного расследования было установлено, что депутат с сообщницей обещали мужчинам повлиять на решение о разрешении на выезд из Украины, а также внесение соответствующих сведений в Информационную систему "Шлях". 

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

Политика
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Bribe for crossing the border: MP Marchenko's case is sent to court
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Взятка за пересечение границы: дело нардепа Марченко передано в суд

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