Взрывы в Измаиле: ВСУ предупреждали о вражеских БпЛА

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Города-побратимы всегда готовы принять на отдых детей наших военнослужащих и павших воинов - мэр Броваров
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Города-побратимы всегда готовы принять на отдых детей наших военнослужащих и павших воинов - мэр Броваров

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Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?
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Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?

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Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура
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Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

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Руководство АРМА использовало яхту медведчука для пиара, а не для реальной продажи - экс-секретарь Общественного совета
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Руководство АРМА использовало яхту медведчука для пиара, а не для реальной продажи - экс-секретарь Общественного совета

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Социальное сопровождение: как в Киевской области вводят новую услугу для детей во время инклюзивного обучения
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Социальное сопровождение: как в Киевской области вводят новую услугу для детей во время инклюзивного обучения

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Психотерапевт рассказал об основных этапах психологической реабилитации военных, прошедших плен
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Психотерапевт рассказал об основных этапах психологической реабилитации военных, прошедших плен

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Предоставление убежища в ЕС в 2024 году: Германия остается самой популярной страной, а количество украинских мигрантов уменьшилось
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Предоставление убежища в ЕС в 2024 году: Германия остается самой популярной страной, а количество украинских мигрантов уменьшилось

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам
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Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

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Цифровое усыновление: Минсоцполитики будет использовать ИИ для подбора детей и потенциальных родителей
30 сентября 2024, 13:40  •  116633 просмотра

Цифровое усыновление: Минсоцполитики будет использовать ИИ для подбора детей и потенциальных родителей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрывы в Измаиле: ВСУ предупреждали о вражеских БпЛА

Взрывы в Измаиле: ВСУ предупреждали о вражеских БпЛА

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 00:43  •  2059 просмотра

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В Измаиле Одесской области прогремели взрывы. Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о вражеских беспилотниках, которые направлялись на Измаил.

В Измаиле Одесской области произошли взрывы. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.

Напомним

Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о вражеских БпЛА, которые направляются на Измаил.

Взрывы в Измаиле: Воздушные Силы предупреждали об атаке беспилотников26 сентября 2024, 23:38 • 18032 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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