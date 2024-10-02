Взрывы в Измаиле: ВСУ предупреждали о вражеских БпЛА
Киев • УНН
В Измаиле Одесской области прогремели взрывы. Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о вражеских беспилотниках, которые направлялись на Измаил.
В Измаиле Одесской области произошли взрывы. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.
Напомним
Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о вражеских БпЛА, которые направляются на Измаил.
Взрывы в Измаиле: Воздушные Силы предупреждали об атаке беспилотников26 сентября 2024, 23:38 • 18032 просмотра