Взрыв во Львове: под завалами нашли тело мужчины
Киев • УНН
Во Львове под завалами после взрыва дома, о котором объявил мэр Садовый, было найдено тело мужчины. Ранее также было найдено тело женщины.
Во Львове под завалами дома, который взорвался в субботу вечером, спасатели нашли погибшего мужчину в возрасте 45 - 50 лет. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает УНН.
Детали
Под завалами нашли тело погибшего мужчины. Возраст примерно 45-50 лет
Ранее спасатели обнаружили тело женщины в этом доме.
Контекст
Во Львове вечером в субботу в двухэтажном частном жилом доме произошел взрыв.
С места происшествия в больницу госпитализировали двух женщин и двух детей.
По данным МВД, по предварительной информации, взорвалась газовоздушная смесь. Разрушена стена с последующим горением.
Взрыв во Львове: под завалами нашли тело мужчины
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