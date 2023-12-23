Взрыв во Львове: под завалами нашли тело мужчины

Во Львове под завалами дома, который взорвался в субботу вечером, спасатели нашли погибшего мужчину в возрасте 45 - 50 лет. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает УНН.

Детали

Под завалами нашли тело погибшего мужчины. Возраст примерно 45-50 лет написал Садовый.

Ранее спасатели обнаружили тело женщины в этом доме.

Контекст

Во Львове вечером в субботу в двухэтажном частном жилом доме произошел взрыв.

С места происшествия в больницу госпитализировали двух женщин и двух детей.

По данным МВД, по предварительной информации, взорвалась газовоздушная смесь. Разрушена стена с последующим горением.