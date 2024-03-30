Взрыв в многоэтажке в Белой Церкви: количество жертв возросло до двух

Количество жертв в результате взрыва в многоэтажке в Белой Церкви возросло до двух, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

"По состоянию на 19:45 количество погибших в результате взрыва неизвестного предмета увеличилось до 2-х (на третьем этаже дома обнаружены фрагменты тела)", - говорится в сообщении.

Психологи ГСЧС оказали помощь 17 людям. Работы продолжаются.

Добавим

Сегодня в 14:56 поступило сообщение, что в городе Белая Церковь, на пер. Грузинском, в квартире на 3-м этаже 5-ти этажного жилого дома произошел взрыв неустановленного предмета.