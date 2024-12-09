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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрыв в Донецке: погиб начальник Оленовской колонии Евсюков - Андрющенко

Взрыв в Донецке: погиб начальник Оленовской колонии Евсюков - Андрющенко

Киев  •  УНН

 • 636 просмотра

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В центре Донецка был взорван Toyota Land Cruiser начальника Оленовской колонии "ДНР" Сергея Евсюкова. В результате взрыва Евсюков погиб, а его жена находится в тяжелом состоянии.

В результате взрыва автомобиля в центре Донецка утром 9 декабря погиб начальник Ольгинской колонии "ДНР" Сергей Евсюков, а его жена находится в тяжелом состоянии, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

Детали

После взрыва автомобиля в Донецке погиб начальник Ольгинской колонии "ДНР" Сергей Евсюков. Также пострадала его жена - ей оторвало ногу, сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии

- написал Андрющенко.

По предварительной информации, под днище Toyota Land Cruiser мужчины был заложен пластид - примерно 100 граммов в тротиловом эквиваленте.

Ранее

Сообщалось, что в временно оккупированном Донецке сегодня, 9 декабря, взорвался автомобиль, в котором находился начальник Ольгинской колонии, в которой произошел теракт против пленных бойцов ВСУ.

Напомним 

 29 июля 2022 года в Ольгинской колонии произошел теракт, тогда погибли как минимум 50 украинских военнопленных.  В колонии в основном находились защитники Мариуполя и "Азовстали" часть из них туда привезли практически накануне трагедии.

Российские пропагандистские СМИ писали, что взрыв был  якобы вызван обстрелом украинской стороной из РСЗО HIMARS. В свою очередь, в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКриминал и ЧП
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
donetskДонецк