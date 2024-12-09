Взрыв в Донецке: погиб начальник Оленовской колонии Евсюков - Андрющенко
Киев • УНН
В центре Донецка был взорван Toyota Land Cruiser начальника Оленовской колонии "ДНР" Сергея Евсюкова. В результате взрыва Евсюков погиб, а его жена находится в тяжелом состоянии.
В результате взрыва автомобиля в центре Донецка утром 9 декабря погиб начальник Ольгинской колонии "ДНР" Сергей Евсюков, а его жена находится в тяжелом состоянии, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.
Детали
После взрыва автомобиля в Донецке погиб начальник Ольгинской колонии "ДНР" Сергей Евсюков. Также пострадала его жена - ей оторвало ногу, сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии
По предварительной информации, под днище Toyota Land Cruiser мужчины был заложен пластид - примерно 100 граммов в тротиловом эквиваленте.
Ранее
Сообщалось, что в временно оккупированном Донецке сегодня, 9 декабря, взорвался автомобиль, в котором находился начальник Ольгинской колонии, в которой произошел теракт против пленных бойцов ВСУ.
Напомним
29 июля 2022 года в Ольгинской колонии произошел теракт, тогда погибли как минимум 50 украинских военнопленных. В колонии в основном находились защитники Мариуполя и "Азовстали" часть из них туда привезли практически накануне трагедии.
Российские пропагандистские СМИ писали, что взрыв был якобы вызван обстрелом украинской стороной из РСЗО HIMARS. В свою очередь, в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию.