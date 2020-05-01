Употребление допинга: чемпион Олимпиады-2016 получил наказание

В анализе узбекского тяжеловеса в соревновательный период был обнаружен запрещенный препарат туринабол.

Дисквалификация 28-летнего спортсмена отсчитывается с 18 декабря 2018 года и действует до 17 декабря 2020-го.

Заметим, что на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Нурудинов завоевал золотую медаль и установил олимпийский рекорд в толчке (237 кг).