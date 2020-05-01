Вживання допінгу: чемпіон Олімпіади-2016 отримав покарання
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) покарала олімпійського чемпіона Руслана Нурудінова, передає УНН з посиланням на сайт IWF.
В аналізі узбецького важкоатлета в змагальний період був виявлений заборонений препарат турінабол.
Дискваліфікація 28-річного спортсмена відраховується з 18 грудня 2018 року і діє до 17 грудня 2020-го.
Зауважимо, що на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро Нурудінов завоював золоту медаль і встановив олімпійський рекорд у поштовху (237 кг).