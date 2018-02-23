Вятрович: закон об ИНП не последняя инициатива Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Польский закон об Институте национальной памяти не последняя инициатива Польши по поводу исторического дискурса. Об этом на пресс-конференции сообщил глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович, передает УНН.
"Первым шагом была резолюция польского сейма об украинско-польского конфликта как геноцид. Второй шаг - принятие этого закона. Я боюсь, что это не последний шаг, с польской стороны есть еще несколько инициатив, которые могут быть приняты", - отметил он.
Вятрович считает, что Украина должна настаивать на том, что этот закон должен быть отменен.
"Закон, который был принят и подписан президентом, фактически вступает в силу с 1 марта, он предусматривает уголовные санкции за те оценки событий украинского-польского конфликта, которые я лично отстаиваю. Поэтому я думаю, что, к сожалению, если не будет изменен этот закон, исторический дискурс между Украиной и Польшей фактически прекращен", - заявил Вятрович.
Также он назвал принятие этого закона "результатом диктата политики над историей, который начал образовываться в Польше еще с 2016 года".
Напомним, 6 февраля вечером президент Польши А.Дуда подписал обновленный закон об Институте национальной памяти, 14 февраля он направил новый закон на рассмотрение в Конституционный суд.
Принятые парламентом Польши изменений в закон о ИНП, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", вызвали широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также в Украине.