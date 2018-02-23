Вятрович: закон об ИНП не последняя инициатива Польши

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 64289 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78686 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 81411 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107690 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100486 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104602 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111563 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117094 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122804 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134340 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Вятрович: закон об ИНП не последняя инициатива Польши

Вятрович: закон об ИНП не последняя инициатива Польши

Киев  •  УНН

 • 5609 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Польский закон об Институте национальной памяти не последняя инициатива Польши по поводу исторического дискурса. Об этом на пресс-конференции сообщил глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович, передает УНН.

"Первым шагом была резолюция польского сейма об украинско-польского конфликта как геноцид. Второй шаг - принятие этого закона. Я боюсь, что это не последний шаг, с польской стороны есть еще несколько инициатив, которые могут быть приняты", - отметил он.

Вятрович считает, что Украина должна настаивать на том, что этот закон должен быть отменен.

"Закон, который был принят и подписан президентом, фактически вступает в силу с 1 марта, он предусматривает уголовные санкции за те оценки событий украинского-польского конфликта, которые я лично отстаиваю. Поэтому я думаю, что, к сожалению, если не будет изменен этот закон, исторический дискурс между Украиной и Польшей фактически прекращен", - заявил Вятрович.

Также он назвал принятие этого закона "результатом диктата политики над историей, который начал образовываться в Польше еще с 2016 года".

Напомним, 6 февраля вечером президент Польши А.Дуда подписал обновленный закон об Институте национальной памяти, 14 февраля он направил новый закон на рассмотрение в Конституционный суд.

Принятые парламентом Польши изменений в закон о ИНП, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", вызвали широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также в Украине.

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