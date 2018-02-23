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В'ятрович: закон про ІНП не остання ініціатива Польщі

В'ятрович: закон про ІНП не остання ініціатива Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Польський закон про Інститут національної пам'яті не остання ініціатива Польщі з приводу історичного дискурсу. Про це на прес-конференції повідомив голова українського Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, передає УНН.

“Першим кроком була резолюція польського сейму про українсько-польський конфлікт як геноцид. Другий крок — прийняття цього закону. Я боюся, що це не останній крок, з польського боку є ще кілька ініціатив, які можуть бути ухвалені”, — зазначив він.

В’ятрович вважає, що Україна має наполягати на тому, що цей закон має бути відмінений.

“Закон, який було ухвалено та підписано президентом, фактично вступає в силу з 1 березня, він передбачає кримінальні санкції за ті оцінки подій українсько-польського конфлікту, які я особисто відстоюю. Через це я думаю, що, на жаль, якщо не буде змінено цього закону, історичний дискурс між Україною та Польщею фактично припинений”, — заявив В’ятрович.

Також він назвав прийняття цього закону “результатом диктату політики над історією, який почав утворюватись в Польщі ще з 2016 року”.

Нагадаємо, 6 лютого ввечері президент Польщі А.Дуда підписав оновлений закон про Інститут національної пам'яті. 14 лютого він направив новий закон на розгляд до Конституційного суду.

Прийняті парламентом Польщі зміни в закон про ІНП, що передбачають покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду "бандерівської ідеології", викликали широкий резонанс, зокрема, в Ізраїлі, США, а також в Україні.

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