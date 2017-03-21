ВВП Украины увеличился на 2,3% в 2016 году - Госстатистика
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Внутренний валовой продукт Украины в 2016 году увеличился на 2,3% по сравнению с 2015 годом. Об этом свидетельствуют данные госстатистики, передает УНН.
"Валовой внутренний продукт (ВВП) в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился на 2,3%", - говорится в сообщении.
Это стало лучшим показателем с 2011 года, когда рост ВВП был на уровне 5,5%.
По данным ведомства, номинальный ВВП составил 2 трлн 383,2 млрд. грн, а ВВП в расчете на душу населения - 55 тыс. 848 грн.
Добавим, данные приведены в пределах экономической территории Украины (включая территориальные анклавы, расположенные на территории других стран), без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.