ВВП Украины увеличился на 2,3% в 2016 году - Госстатистика

"Валовой внутренний продукт (ВВП) в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился на 2,3%", - говорится в сообщении.

Это стало лучшим показателем с 2011 года, когда рост ВВП был на уровне 5,5%.

По данным ведомства, номинальный ВВП составил 2 трлн 383,2 млрд. грн, а ВВП в расчете на душу населения - 55 тыс. 848 грн.

Добавим, данные приведены в пределах экономической территории Украины (включая территориальные анклавы, расположенные на территории других стран), без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.