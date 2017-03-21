ВВП України збільшився на 2,3% у 2016 році - Держстатистики
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Внутрішній валовий продукт України у 2016 році збільшився на 2,3% у порівнянні з 2015 роком. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
"Валовий внутрішній продукт (ВВП) у 2016 році порівняно з 2015 роком збільшився на 2,3%", - йдеться у повідомленні.
Це стало кращим показником з 2011 року, коли зростання ВВП було на рівні 5,5%.
За даними відомства, номінальний ВВП становив 2 трлн 383,2 млрд грн, а ВВП у розрахунку на одну особу – 55 тис. 848 грн.
Додамо, дані наведено у межах економічної території України (включаючи територіальні анклави, які розташовані на території інших країн), без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Нагадаємо, НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у 2017 році до 1,9% через блокаду.