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Вучич рассказал о телефонном разговоре с путиным о "прекращении огня"

Вучич рассказал о телефонном разговоре с путиным о "прекращении огня"

Киев  •  УНН

20:04 • 7946 просмотра

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Президент Сербии Вучич позвонил путину, чтобы отказаться от участия в саммите БРИКС. Во время разговора он поднял тему прекращения огня, но путин не проявил заинтересованности.

Президент Сербии Александр Вучич во время телефонного разговора с российским диктатором поднял тему прекращения огня, но владимир путин "не был заинтересован", передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Вучич сообщил, что в начале месяца впервые за два с половиной года поговорил по телефону с российским диктатором. Вучич позвонил путину, чтобы сообщить ему, что он не сможет принять его приглашение на саммит группы БРИКС в этом месяце в российском городе Казань.

Зато Сербия направила четырех министров правительства на то, что было названо крупнейшим собранием мировых лидеров в россии после вторжения.

"Так делают джентльмены, так делают настоящие мужчины" при таких обстоятельствах, даже если другая сторона ожидает другого ответа, сказал Вучич о телефонном разговоре. 

Вучич сказал, что он поднял тему прекращения огня, но путин, похоже, "не был заинтересован".

"Все цели специальных военных операций, как он сказал, будут выполнены", - ответил российский диктатор, по словам Вучича.

Представитель Кремля дмитрий песков не ответил на вопрос о комментарии. Ранее путин заявлял, что прекращение огня невозможно до тех пор, пока "противная сторона не согласится принять меры, которые будут необратимыми и приемлемыми" для россии.

Зеленский заявил об отсутствии полной поддержки Украины для начала переговоров с рф30 октября 2024, 13:22 • 11796 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаполитикаНовости Мира
aleksandr-vuchichАлександр Вучич
serbiyaСербия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина