Потери украинской экономики от блокады оценили немецкие советники
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Немецкая группа советников в Украине оценила потери украинской экономики от блокады перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе в 1,6% ВВП. Об этом заявил руководитель группы Рикардо Джуччи, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Мы посчитали, что в неподконтрольных районах сейчас производят 1,6% ВВП Украины", - сообщил он.
Наибольшие проблемы, по его словам, появятся в производстве стали, также ощутимым будет влияние на электроэнергетику.
Как отметил немецкий экономист, в общем, "с макроэкономической точки зрения, это, несомненно, шок для страны", иначе МВФ не переносил бы вопрос выделения следующего транша кредита по программе EFF, но "это не катастрофа".
Он пояснил, что если в 2013 году производственные цепи на Донбассе были тесно связаны, то сейчас ситуация изменилась, за три года интеграция стала меньше, она сохраняется прежде всего в производстве стали.
"Для других секторов мы не ожидаем сильных шоков. В значительной степени эти два региона уже отделились. Антрацит и кокс можно импортировать. Это будет дороже, есть логистические вопросы, но Украина может справиться с этим без масштабных негативных последствий", - отметил Р.Джуччи.
Напомним, НБУ ухудшил прогноз роста ВВП в 2017 году до 1,9% из-за блокады.