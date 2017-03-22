Потери украинской экономики от блокады оценили немецкие советники

"Мы посчитали, что в неподконтрольных районах сейчас производят 1,6% ВВП Украины", - сообщил он.

Наибольшие проблемы, по его словам, появятся в производстве стали, также ощутимым будет влияние на электроэнергетику.

Как отметил немецкий экономист, в общем, "с макроэкономической точки зрения, это, несомненно, шок для страны", иначе МВФ не переносил бы вопрос выделения следующего транша кредита по программе EFF, но "это не катастрофа".

Он пояснил, что если в 2013 году производственные цепи на Донбассе были тесно связаны, то сейчас ситуация изменилась, за три года интеграция стала меньше, она сохраняется прежде всего в производстве стали.

"Для других секторов мы не ожидаем сильных шоков. В значительной степени эти два региона уже отделились. Антрацит и кокс можно импортировать. Это будет дороже, есть логистические вопросы, но Украина может справиться с этим без масштабных негативных последствий", - отметил Р.Джуччи.

Напомним, НБУ ухудшил прогноз роста ВВП в 2017 году до 1,9% из-за блокады.