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Втрати української економіки від блокади оцінили німецькі радники

Втрати української економіки від блокади оцінили німецькі радники

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Німецька група радників в Україні оцінила втрати української економіки від блокади переміщення товарів через лінію розмежування на Донбасі у 1,6% ВВП. Про це заявив керівник групи Рікардо Джуччі, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

"Ми порахували, що в непідконтрольних районах зараз виробляють 1,6% ВВП України", - повідомив він.

Найбільші проблеми, за його словами, постануть у виробництві сталі, також відчутним буде вплив на електроенергетику.

Як наголосив німецький економіст, загалом, "з макроекономічного погляду, це, безсумнівно, шок для країни", інакше МВФ не переносив би питання виділення наступного траншу кредиту за програмою EFF, але "це не катастрофа".

Він пояснив, що якщо 2013 року виробничі ланцюги на Донбасі були тісно пов'язані, то зараз ситуація змінилася, за три роки інтеграція стала набагато меншою, вона зберігається передусім у виробництві сталі.

"Для інших секторів ми не очікуємо сильних шоків. Значною мірою ці два регіони вже відділилися. Антрацит і кокс можна імпортувати. Це буде дорожче, є логістичні питання, але Україна може впоратися з цим без масштабних негативних наслідків", - зазначив Р.Джуччі.

Нагадаємо, НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у 2017 році до 1,9% через блокаду.

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