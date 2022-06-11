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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вторжение россии: на Черниговщине более 80 предприятий и торговых заведений получили разрушения и повреждения

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. Из-за агрессии россии на Черниговщине разрушения и повреждения получили более 80 промышленных предприятий и заведений торговли. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Российская агрессия нанесла значительный ущерб экономическому потенциалу Черниговской области. Разрушения и повреждения получили более 80 промышленных предприятий, заведения торговли, субъекты малого бизнеса, немало аграрных предприятий", - написал глава ОВА.

Добавим

По словам Чауса, совместно с отечественными и международными партнерами Черниговская ОВА работает над разработкой мер и действенных решений, чтобы запустить экономику уже сейчас.

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