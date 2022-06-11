Вторгнення рф: на Чернігівщині понад 80 підприємств та закладів торгівлі зазначили руйнувань та пошкоджень

Цитата

"Російська агресія завдала значної шкоди економічному потенціалу Чернігівської області. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 80 промислових підприємств, заклади торгівлі, суб’єкти малого бізнесу, чимало аграрних підприємств", - написав голова ОВА.

Додамо

За словами Чауса, спільно з вітчизняними та міжнародними партнерами Чернігівська ОВА працює над розробкою заходів та дієвих рішень, щоб запустити економіку вже зараз.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Замість зруйнованого: новий міст з Чернігова через Десну хочуть почати будувати за кілька місяців