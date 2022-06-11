Вторгнення рф: на Чернігівщині понад 80 підприємств та закладів торгівлі зазначили руйнувань та пошкоджень
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Через агресію рф на Чернігівщині руйнувань та пошкоджень зазнали понад 80 промислових підприємств та закладів торгівлі. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram, передає УНН.
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"Російська агресія завдала значної шкоди економічному потенціалу Чернігівської області. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 80 промислових підприємств, заклади торгівлі, суб’єкти малого бізнесу, чимало аграрних підприємств", - написав голова ОВА.
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За словами Чауса, спільно з вітчизняними та міжнародними партнерами Чернігівська ОВА працює над розробкою заходів та дієвих рішень, щоб запустити економіку вже зараз.
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