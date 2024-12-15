ВСУ уничтожили более 1200 оккупантов и 12 танков за сутки: новые потери террористов

За сутки вражеские силы потеряли 1280 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери оккупантов за период с 24.02.22 по 15.12.24:

- Личный состав: 762 440 (+1280).

- Танки: 9551 (+12).

- Бронированные боевые машины: 19707 (+32).

- Артиллерийские системы: 21108 (+26).

- РСЗВ: 1256 (+3).

- Средства ППО: 1025 (+2).

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 20356 (+127).

- Крылатые ракеты: 2943 (+2).

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 31398 (+181).

- Специальная техника: 3648 (+4).

В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатые ракеты. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме