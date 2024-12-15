ВСУ уничтожили более 1200 оккупантов и 12 танков за сутки: новые потери террористов
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал новые данные о потерях оккупантов. За минувшие сутки враг потерял 1280 военных, 12 танков и 32 боевые бронированные машины.
За сутки вражеские силы потеряли 1280 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери оккупантов за период с 24.02.22 по 15.12.24:
- Личный состав: 762 440 (+1280).
- Танки: 9551 (+12).
- Бронированные боевые машины: 19707 (+32).
- Артиллерийские системы: 21108 (+26).
- РСЗВ: 1256 (+3).
- Средства ППО: 1025 (+2).
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 329.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 20356 (+127).
- Крылатые ракеты: 2943 (+2).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 31398 (+181).
- Специальная техника: 3648 (+4).
В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатые ракеты. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме
190 боевых столкновений на фронте: где враг сосредотачивает наибольшие силы - Генштаб13 дек. 2024, 23:31 • 15461 просмотр