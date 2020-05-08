Вступительная кампания в Украине начнется на месяц позже - МОН
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Министерство образования и науки Украины сдвинули на месяц вступительной кампании, поэтому, подавать заявления о вступлении можно будет с 1 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прес-службу министерства.
“Министерство образования и науки внесло изменения в условия приема на обучение в учреждения высшего образования Украины. Соответствующий приказ, подписанный 4 мая 2020 года, прошел регистрацию в Министерстве юстиции”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что изменения претерпели сроки проведения вступительной кампании в 2020 году — все даты сдвинуты на месяц (август) с учетом прогноза развития эпидемиологической ситуации.
“Так, для поступающих на основе ПСОО регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа, прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО), и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены в заведении высшего образования. Творческие конкурсы и вступительные экзамены на места государственного заказа будут проводиться с 1 по 12 августа. Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет происходить не позднее 27 августа, а подача абитуриентами документов для зачисления — до вечера 31 августа”, — говорится в сообщении.
Нагадаеемо, в Министерстве образования и науки Украины собрали на сайте министерства в разделе “Введение 2020: Профобразование” всю необходимую информацию для поступающих в учреждения профобразования.