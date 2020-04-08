"Все талдычат о голоде": Лукашенко назвал проблемой №1 продовольственную безопасность
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Обеспечение продовольственной безопасности Беларуси в настоящее время является "задачей номер один". Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает УНН со ссылкой на БелТА.
"Задача номер один, и важнее нее нет. Как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее...", - сказал Лукашенко.
По его мнению, вопрос продовольствия во всем мире будет стоять очень остро.
"Нефть нефтью, но ее на стол не подашь.
Вы видите, уже не только отдельные чиновники международных организаций заговорили о голоде в недалекой перспективе, но уже все талдычат, и руководители самых развитых передовых стран. Поэтому сельское хозяйство, прежде всего нынешняя посевная кампания - важнейший элемент, на который мы должны обратить внимание", - подчеркнул он.
В связи с этим, президент Беларуси потребовал от фермеров в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию.
"И весь цикл сельскохозработ в течение года взять на жесткий контроль", - сказал он.
Напомним, в Украине заявили о создании Координационного совета по обеспечению бесперебойных процессов в АПК.