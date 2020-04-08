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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 94302 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102219 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104324 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103429 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111735 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100378 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 104948 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106573 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131510 просмотра

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"Все талдычат о голоде": Лукашенко назвал проблемой №1 продовольственную безопасность

"Все талдычат о голоде": Лукашенко назвал проблемой №1 продовольственную безопасность

Киев  •  УНН

 • 13792 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Обеспечение продовольственной безопасности Беларуси в настоящее время является "задачей номер один". Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает УНН со ссылкой на БелТА.

"Задача номер один, и важнее нее нет. Как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее...", - сказал Лукашенко.

По его мнению, вопрос продовольствия во всем мире будет стоять очень остро.

"Нефть нефтью, но ее на стол не подашь.

Вы видите, уже не только отдельные чиновники международных организаций заговорили о голоде в недалекой перспективе, но уже все талдычат, и руководители самых развитых передовых стран. Поэтому сельское хозяйство, прежде всего нынешняя посевная кампания - важнейший элемент, на который мы должны обратить внимание", - подчеркнул он.

В связи с этим, президент Беларуси потребовал от фермеров в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию.

"И весь цикл сельскохозработ в течение года взять на жесткий контроль", - сказал он.

Напомним, в Украине заявили о создании Координационного совета по обеспечению бесперебойных процессов в АПК.

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