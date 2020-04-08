"Всі торочать про голод": Лукашенко назвав проблемою №1 продовольчу безпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Забезпечення продовольчої безпеки Білорусі в даний час є "завданням номер один". Про це заявив президент республіки Олександр Лукашенко, передає УНН з посиланням на БелТА.
"Завдання номер один, і важливіше за ньог немає. Як у нас тут просторікують навколо: карантин, комендантська година та інше...", - сказав Лукашенко.
На його думку, питання продовольства в усьому світі буде стояти дуже гостро.
"Нафта нафтою, але її на стіл не подаси.
Ви бачите, вже не тільки окремі чиновники міжнародних організацій заговорили про голод у недалекій перспективі, але вже всі торочать, і керівники найрозвиненіших передових країн. Тому сільське господарство, перш за все нинішня посівна кампанія - найважливіший елемент, на який ми повинні звернути увагу", - підкреслив він.
У зв'язку з цим, президент Білорусі зажадав від фермерів у найкоротші терміни завершити посівну кампанію.
"І весь цикл сільськогосподарських робіт протягом року взяти на жорсткий контроль", - сказав він.
Нагадаємо, в Україні заявили про створення Координаційної ради щодо забезпечення безперебійних процесів в АПК.