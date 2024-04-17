Всемирный день летучих мышей, Международный день кофе Эспрессо, День работников пожарной охраны в Украине. Что еще можно отметить 17 апреля

Сегодня, 17 апреля, все зоозащитники и любители дикой природы могут присоединиться к событию, которое посвящено одним из самых загадочных животных нашей планеты - Всемирному дню летучих мышей, пишет УНН.

Сейчас в мире насчитывается около тысячи различных видов летучих мышей. Большинство находятся на грани исчезновения. Все известные по состоянию на 2023 год виды летучих мышей украинской фауны внесены в Красную книгу Украины.

Летучие мыши - единственные млекопитающие, которые действительно летают, хлопая крыльями, чтобы привести себя в движение в полете. Считается, что уровень их интеллекта сопоставим с дельфинами и лошадьми.

Продолжительность жизни летучих мышей достигает 15 лет.

Летучие мыши видят ушами: издавая серии ультразвуков на частотах 20-120 кГц, они, воспринимая эхо, различают предметы величиной 1-10 мм. Это позволяет летучим мышам летать в темноте и видеть насекомых.

За сутки летучая мышь съедает насекомых общим весом до 1/2 - 2/3 своего веса, добывая их в полете или охотясь на них на стволах деревьев.

В 2013 году указом президента в Украине был учрежден День работников пожарной охраны.

Сейчас украинские пожарные свой профессиональный праздник отмечают в День спасателя.

Несмотря на это, сегодняшнее событие является поводом поклониться мужеству и героизму украинских пожарных, которые первыми прибывают на вызовы для ликвидации последствий вражеских обстрелов, рискуя своей жизнью, попадают под повторные обстрелы.

За время полномасштабного российского вторжения погиб 91 спасатель, 348 - получили ранения. Большинство из них именно пожарные.

Поклонники кофе Эспрессо сегодня могут присоединиться к празднованию Дня своего любимого напитка.

Технологию ее приготовления в начале ХХ века предложил итальянец Луижди Беццера.

Кофе Эспрессо, в том виде которого мы его знаем, появился после того как 17 апреля 1938 года другой итальянец Ачиль Гаджиа получил патент на кофемашину, которая подавала горячую воду под давлением на основе пистонного механизма.

Любители японской поэзии 17 апреля празднуют День хайку.

Хайку традиционно состоит из трех строк с размером 5-7-5 слогов, хотя современные интерпретации иногда отличаются. Его корни уходят в начальные стихи рэнгы, коллективной формы японской поэзии, развившейся в самостоятельный вид искусства в 17 веке.

Известные мастера хайку, такие как Мацуо Басё и Масаока Шики, сыграли важную роль в популяризации и совершенствовании хайку, подчеркивая его глубину и потенциал для фиксации эфемерных мгновений жизни.

По церковному календарю сегодня День памяти священномученика Симеона, епископа Персии, который жил в 3-4 веках.

Во время усиления гонений на христиан Симеона бросили в тюрьму. Там Симеон проповедовал и многих людей обратил в христианство.

На суде священник отказался поклониться языческому правителю, и принял мученическую смерть.

Именины 15 апреля празднуют Семен, Иван, Михаил.